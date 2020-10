Presentato il nuovo logo e nuova denominazione dell’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” di Cirò Marina

Presentato il nuovo logo e nuova denominazione dellā€™Associazione Musicale ā€œAntonio Vivaldiā€ di CirĆ² Marina

Con la presentazione del nuovo logo, ĆØ stato modificato anche il nome della scuola ad ā€œIstituto di Alta Formazione Vivaldiā€

La Redazione

CirĆ² Marina,

lunedƬ 26 Ottobre 2020.

ƈ stato presentato sabato scorso il nuovo logo dellā€™Associazione Musicale ā€œAntonio Vivaldiā€ di CirĆ² Marina. L’Associazione opera sul territorio dal 1998 e nasce con le finalitĆ di diffondere e far conoscere la musica di ogni tempo e paese, avvalendosi della collaborazione di persone altamente qualificate nel campo della musica e retta dal presidente Antonio Bava e dalla direttrice Rosa Anania. Con la presentazione del nuovo logo, ĆØ stato modificato anche il nome della scuola ad ā€œIstituto di Alta Formazione Vivaldiā€ in quanto lā€™Associazione, ormai da quasi 10 anni, si vanta di essere convenzionata con il Conservatorio di Musica ā€œFausto Torrefrancaā€ di Vibo Valentia che garantisce il riconoscimento ufficiale dei percorsi formativi propedeutici con certificazioni di Competenza, previste nei livelli pre-accademici, propedeutici ed accademici. Il nuovo logo, pensato e disegnato da Niki Defranco e Federico Veltri, ha come elemento predominante un violino, simbolo del famoso compositore e violinista Antonio Vivaldi. In basso sono presenti il sole, il mare, lā€™uva ed i Mercati Saraceni, elementi che richiamano lā€™appartenenza al territorio cirotano e crotonese.

Infine, ĆØ presente la denominazione ā€œIstituto di Alta Formazione Vivaldiā€ in cui la lettera ā€˜Vā€™ ĆØ rappresentata da una pennellata, simbolo di creativitĆ e libertĆ di espressione, elementi fondamentali per lā€™arte della musica. Non a caso la presentazione ĆØ stata voluta in questo tempo difficile del Covid19, a tal proposito vuole essere di buon auspicio per la ripresa delle attivitĆ scolastiche, ludiche e ricreative. Infatti il nuovo Anno Accademico ĆØ iniziato con non poche difficoltĆ di organizzazione, ma grazie allā€™utilizzo dei mezzi di protezione, del distanziamento sociale necessario in questa fase delicata e dopo aver preso le dovute precauzioni, le attivitĆ sono riprese a pieno ritmo, introducendo la novitĆ della Didattica a distanza per coloro i quali vorrebbero intraprendere il percorso del Conservatorio, ma non hanno la possibilitĆ nel luogo nel quale risiedono. Il direttivo composto da: Antonio Bava (presidente), Rosa Anania (direttrice), Gianluigi Borrelli (direttore artistico), Nicodemo Defranco (vice direttore), Mariachiara Barone e Maria Teresa Nigro (direttrici amministrative), Nicodemo Giorno e Giovanni Murano (segretario e collaboratori artistici), si ĆØ detto entusiasta di vedere ritornare a fare musica i bambini ed i ragazzi, che non sono mai stati lasciati soli nemmeno durante il periodo di lockdown nel quale sono state avviate le lezioni a distanza, un metodo per continuare il percorso musicale e per far distrarre almeno due ore a settimana i ragazzi costretti a rimanere a casa. Lā€™Istituto inoltre promuove tutte quelle manifestazioni come: concerti, conferenze, concorsi, convegni, corsi di perfezionamento e di aggiornamento, studi e approfondimenti e di tante altre attivitĆ che servono a far crescere gli aderenti. Il prossimo appuntamento ĆØ per il 7 Novembre, per il primo concerto in collaborazione con la scuola di danza ā€˜Novadanzaā€™ del ā€œVivaldi Music Festival 2021ā€, stagione concertistica organizzata con ā€˜A.M.A. Calabriaā€™ ed arrivata ormai alla terza edizione. Nicodemo DefrancoĀ

