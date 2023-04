Nonostante siano state varie le segnalazioni di gravità a Poste Italiane per le pessime condizioni in cui i lavoratori sono costretti a lavorare nei vari uffici postali, ancora non è pervenuto nessun tipo di riscontro o meglio nessuna cautela adattata a risolvere il problema. Da anni agli occhi della clientela e del personale che costretti a svolgere in uno stato pietoso le loro mansioni per conto di Poste Italiane, diventa nauseante e stomachevole la convivenza con blatte e scarafaggi oltre, il cattivo e sgradevole odore provenienti anche dallo scarico delle fognature . Intollerabili le condizioni di lavoro in UP che creano enormi difficoltà riguardo soprattutto il loro stato di salute che i parassiti possono provocare . ….( UN ALLEVAMENTO POSSIAMO DEFINIRE ) … in quanto il rischio maggiore che possa arrecare alle persone ed i nostri lavoratori sono allergie , intossicazioni, epatite , avvelenamenti ,ma oltre comprende anche uno stress psicologico al lavoratore. La scrivente OO.Ss chiede a Poste Italiane di intervenire immediatamente, affinché i lavoratori possano operare in sicurezza e ancora , evitando danni in questione. Basta lavorare come in trincea , con ambienti intollerabili senza aspetto igienico sanitarie. I lavoratori e la clientela hanno necessità di svolgere il loro operato in condizioni tollerabili e sicuri.







