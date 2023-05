Si è conclusa con un’altra bella vittoria, dopo l’incontro della scorsa settimana vinto contro i Briganti Napoli, la regular season degli Achei ospiti degli Eagles a Salerno.

La squadra Crotonese , stavolta in formazione rimaneggiata a causa della concomitanza con la festa della Madonna di Capocolonna, ha affrontato la trasferta in emergenza tecnica con diversi giocatori in doppio ruolo e con l’esordio in campo di diversi atleti provenienti dalle giovanili.

Malgrado ciò il risultato di 33 a 6 è stato rotondo ed è arrivato al termine di un incontro in cui gli Achei, seppure in presenza della pioggia, hanno potuto sviluppare il loro consueto gioco aereo facendo vedere delle ricezioni spettacolari e mandando a segno tutto il pacchetto d’attacco.







Sono andati a segno: Persico con 2 TD su pass da Lumastro, Hutanu anche lui con 2 TD sempre su pass del qb Lumastro e Morrone con 1 TD su corsa centrale.

Si chiude così una stagione controversa in cui la squadra Crotonese ha perso sempre per pochi punti gli incontri con le dirette concorrenti ai play off e malgrado il gioco spettacolare espresso in campo non ha centrato l’obiettivo, minimo e ormai consolidato negli ultimi anni, dell’accesso ai play-off . Ecco i commenti dei protagonisti

Salvatore Persico:

La partita di ieri è andata tutto sommato bene, e secondo i piani, vista come l’abbiamo preparata. È stata una battaglia, dopo una trasferta di 5h, esserci alzati al mattino presto, ed esserci presentati li in 14-16, con 3 rookie che hanno giocato una partita intera (egregiamente oserei dire) e con due compagni che hanno subito un infortunio grave dopo nemmeno un quarto, che abbiamo onorato alla grande, dimostrando di aver giocato il vero football e che l’andata è stato solo un caso.

Raffaele Fracchiolla:

Mi dispiace molto per giacomo, perché aveva voglia di giocare sta partita come nessun’altro. Si voleva riscattare per l’andata, credo che questo sia stato un fattore in più che ci ha spinto a giocare per vincere, per Giacomo. Credo di essere stato fortunato di poter giocare questa partita di ritorno, rispetto all’andata questa di ritorno è stata una partita di forza e squadra. Nonostante fossimo in soli 16 giocatori e nonostante 2 dei nostri siano usciti per infortunio siamo andati avanti riuscendo a vincere con carattere

Edoardo Gramegna:

La partita contro gli Eagles Salerno è stata molto divertente, d’altronde vincere lo è sempre, abbiamo fatto quello che dovevamo nel modo giusto e sono soddisfatto. Ieri abbiamo disputato l’ultima partita di campionato con gli Achei Crotone, alla fine di una stagione che non è andata come speravamo, eppure da questa esperienza ho ottenuto tanto e non ho rimpianti, sin da quando ho iniziato a giocare il football americano ha ricoperto un ruolo importante nella mia vita, adesso non posso più farne a meno, e sono felicissimo di aver avuto la fortuna di trovare una seconda famiglia nei Navy Seals Bari, detto onestamente non credevo di potermi affezionare ad un’altra squadra allo stesso modo con cui mi sono legato agli Achei. Considererò sempre i compagni con i quali ho terminato questo campionato come parte della mia famiglia, grazie per questa meravigliosa esperienza che mi ha lasciato tanto, Achei=family. Non ho dubbi che in futuro che io sia dallo stesso lato della side line o dalla parte opposta gli Achei resteranno sempre dei compagni.

Alessandro Hutanu:

Sono contento del risultato di ieri, abbiamo preso in mano sin dal primo quarto la partita, due gravi infortuni ci hanno scombussolato perché eravamo 15 ragazzi di cui 3 rookie che non avevano mai giocato ma che comunque hanno dimostrato di aver la grinta per aiutare la squadra a portare la partita a casa. Il campionato non è andato come previsto ma è finito come volevamo, più uniti di prima e col sorriso sulle labbra. Siamo scesi in campo con un obiettivo e lo abbiamo portato a termine, per noi in campo, per quelli che si sono infortunati e per i tutti coloro che da Crotone ci sostenevano.

Michele Fumarola Defense Coordinator:

Ultima partita di regular season chiusa con una vittoria che resterà per sempre impressa nel cuore di tutti per le forti emozioni che ha regalato. Chiudiamo una stagione ricca di alti e bassi con la consapevolezza di quello che abbiamo lasciato e perso alle spalle. Posso solo fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno creduto fino alla fine nelle qualità della squadra, che con un pizzico di personalità in più in alcune occasioni poteva portare a casa il passaggio ai playoff. Si riparte da qui, da un team vincente, unito e carico di voglia di riscatto”

James Curtis Head coach:

The game against Salerno was one of my favorites this year. Not only because of the win, but because of how we won under the circumstances. Against many odds, the boys faced adversity and fought hard to earn that victory. They fought for each other and for the City of Crotone. It was a pleasure to watch and an honor to coach. The future is bright for the Achei.