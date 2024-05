CIRO’ MARINA – Alla Fiera Internazionale del Libro, tenutasi a Brindisi nello scorso mese di aprile, due importanti riconoscimenti sono andati ad una poetessa di Cirò Marina, Caterina Madda, 32 anni, studentessa universitaria di Patrimonio e turismo culturale, già autrice del libro “L’anima parlante”, edito dalla casa editrice Edizioni We, ed in procinto di uscire con la sua seconda fatica letteraria.

Caterina, che abita da quattro anni in Puglia, è stata premiata per la poesia “Donna” nel corso della tre giorni del prestigioso evento, curato dalla coordinatrice Angela Howell e con la direzione artistica di Silvana Carolla, andato in scena nella splendida cornice del Palazzo nobiliare Granafei-Nervegna sito nel centro di Brindisi e che ha visto protagonisti decine di scrittori ed editori provenienti da Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti.

In questo affascinante contesto, la poetessa ciromarinese ha potuto raccontare, davanti ad un pubblico numeroso e attento, il suo percorso interiore e portare un messaggio di speranza e motivazione a tutti i giovani presenti.







Caterina è stata quindi insignita da un attestato di benemerenza “per l’entusiasmo e la costanza – si legge nella motivazione – nel promuovere la propria opera letteraria: un pregio degno dei più grandi scrittori” ed un terzo posto nella sezione Poesia, appunto con l’opera “Donna” che parla di forza e determinazione della donna.

“Ringrazio tutti per il premio ricevuto, – scrive Catarina in un suo post su Facebook – per essermi sentita a casa e soprattutto per aver arricchito la mia anima.