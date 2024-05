Prenderà il via il 6° Memorial dedicato a “Giuseppe Strancia”, giorno 11 maggio prossimo con un convegno dal titolo, “Giovani : sport e legalità”. Un convegno che precederà l’avvio del memorial di calcio che si svolgerà sul campo di Punta Alice il 12 maggio e al quale hanno aderito, come sempre, numerosissime società sportive. Un convegno che nelle aspettative degli organizzatori sarà sicuramente un momento di sicura valenza educativa e formativa, laddove ai giovani sarà presentato lo sport nelle sue diverse sfaccettature che parlano di sacrificio, impegno, lealtà, legalità e crescita sana. L’idea base dell’intero memorial e del convegno in particolare è quella di promuovere, attraverso la pratica sportiva, un cambiamento culturale tra i giovani per favorire l’affrancamento da modelli di vita basati sull’illegalità, sui comportamenti devianti, diffondendo al contempo delle iniziative radicate sul territorio che mirano alla costruzione di una società più solidale e giusta. Nello specifico, gli organizzatori, Gianfranco e Teresa, genitori di Giuseppe, che hanno speso e ancora si impegnano per ottenere quella “giustizia giusta” sulla causa della morte di Giuseppe, ma, allo stesso tempo, desiderosi di trasformare la loro tragedia, in un momento di rilancio sociale e umano. Un impegno condiviso con l’Asd Stella del Mare e il Comune di Cirò Marina che vogliono sinergicamente “contribuire allo sviluppo integrale della persona umana, puntando sui giovani quali futuri professionisti e membri attivi della società civile, lavorando sulla promozione della cultura del confronto, del dialogo, della multiculturalità e dell’accoglienza.” Appuntamento quindi sabato 11 alle ore 10,30 presso palazzo Porti per questo convegno aperto al contributo di tutti che vedrà la presenza di testimoni noti e autorità rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale.







ADVERTISEMENT