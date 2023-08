CRUCOLI TORRETTA – A cavallo tra luglio e agosto si sono svolti a Torretta i due Centri Estivi attivati dall’Amministrazione Comunale. Le iniziative, entrambe incentrate su una funzione educativa e ricreativa, hanno avuto la durata di circa un mese e sono stati divisi per fasce d’età.

L’una, dai 3 ai 5 anni, è stata gestita dall’Associazione “Rondine allegra” presso i locali dell’asilo nido comunale, l’altra, dai 6 ai 15 anni, è stata curata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Volley Fidelis” presso il palazzetto dello sport di via Picasso.

Il Co.Pro.Ss. (Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali) al quale aderisce il Comune di Crucoli ha precedentemente avviato una procedura pubblica per individuare i bambini tra i tre ed i quindici anni che hanno poi potuto aderire alle attività ludico-ricreative a titolo totalmente gratuito, in base ad una apposita graduatoria elaborata sulla base della situazione economico-familiare accertata tramite ISEE.

I fondi stanziati per la realizzazione provengono da bilancio comunale e da risorse assegnate dal Ministero delle politiche Sociali, della Famiglia e del Lavoro.







I bambini che hanno partecipato sono stati occupati in attività motorie e di gioco, attività creative, di pittura e disegno.

Non sono mancate le uscite in spiaggia e lavori con materiale di riciclo volti a sensibilizzare i più piccoli al rispetto per l’ambiente.

L’amministrazione Comunale, per voce della Consigliera Paola Branca, delegata alle Politiche Sociali, al termine delle attività ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte, a vario titolo, alla realizzazione dei due progetti, dagli enti e dalle organizzazioni sopra citate, ai ragazzi attualmente in forza al Servizio Civile del Comune di Crucoli.