Questa sera, intorno alle 20:30, una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Crotone ha segnalato un grave incidente stradale in località Poggio Pudano, all’uscita sud di Crotone. L’incidente ha coinvolto due veicoli, una vettura Grande Punto e un furgone Ducato, il quale trasportava bombole di gas medicinale, recipienti di etanolo e aria compressa.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla squadra ordinaria dei vigili del fuoco, sono intervenute anche unità specializzate del nucleo VF NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per affrontare potenziali rischi legati ai materiali trasportati.

Entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati ritrovati contusi e sono stati immediatamente presi in carico dai sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno prestato le cure necessarie.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale per la messa in sicurezza della zona a causa della fuoriuscita di un liquido altamente infiammabile. La tempestiva risposta delle autorità ha contribuito a prevenire ulteriori complicazioni e a garantire la sicurezza pubblica.







Inoltre, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche agenti della polizia stradale e carabinieri per effettuare rilievi e indagini atte a chiarire le cause e le circostanze dell’incidente. La cooperazione tra le forze dell’ordine e i soccorritori è fondamentale per garantire una gestione efficace di situazioni di emergenza come questa.

Gli incidenti stradali sono sempre eventi gravi che richiedono una risposta rapida ed efficace da parte delle autorità e dei soccorritori. In questo caso, l’azione coordinata dei vigili del fuoco, dei servizi medici d’urgenza e delle forze dell’ordine ha contribuito a gestire la situazione in modo adeguato e a tutelare la sicurezza di tutti i coinvolti.