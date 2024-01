Con immenso piacere comunichiamo che la Birra Kroton ha conquistato il prestigioso titolo al Best Italian Beer 2023 di FederBirra, vincendo il premio LUPPOLO D’ORO e classificandosi come migliore birra d’Italia nella categoria American lite.

Il premio nazionale è rivolto a tutti i produttori di birra artigianale italiana. L’obiettivo è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categoria di prodotto. La giuria ha stilato una classifica delle tre migliori birre per categoria: Luppolo d’oro, Luppolo d’argento e luppolo di bronzo.

Là dove la Storia incontra il Mito, nasce Birra Kroton, la birra della Magna Graecia.

Birra Kroton nasce nelle terre dell’antica Magna Graecia, in quella che allora era la Capitale, Kroton (oggi Crotone), dalla quale prende il nome. Ad oggi la tradizione viene portata avanti dai 2 fondatori di Birra Kroton, Dario Ritorto Bruzzese e Marco Greco. Siamo dei piccoli artigiani ed il processo di produzione è decisamente scrupoloso.

L’acqua che utilizziamo per la produzione della birra, proviene direttamente dai monti della nostra Sila, sgorga ad una altezza di circa 1900 metri.

Tutte le nostre Kroton vengono imbottigliate ed etichettate una per una ed i sedimenti sul fondo della bottiglia sono indice di genuinità.







Birra Kroton ha 2 linee, Kroton Golden Ale, strutturata con ben 3 malti e 2 luppoli, una bionda beverina, fresca e corposa che si distingue dalle classiche birre commerciali e vincitrice del premio, e Kroton Belgian Ale, che si presenta col suo colore rosso intenso dovuto all’unione di ben 5 malti tutti di origine belga. .

È’un importante riconoscimento per noi che abbiamo deciso, non solo di metterci in gioco, ma di portare il nome della nostra città nei locali d’Italia. Stiamo lavorando per raggiungere altri traguardi, nel frattempo ringraziamo tutti i consumatori che ci hanno scelto e ci continueranno a scegliere, chi ha deciso di inserirla nel proprio locale e chi la promuove facendola assaggiare. Birra Kroton è già arrivata nei locali di Roma, è una realtà consolidata a Bolzano e si trova anche nella città di Reggio Calabria. Ci pervengono altre richieste dalle altre città italiane e speriamo presto di riuscire a soddisfarle. È acquistabile on line sul sito www.birrakroton.it.