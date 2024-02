Share on Twitter

L’A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) di Crotone, onora il Cav. Antonio Tomaino, per l’anniversario della sua morte avvenuta il 12 febbraio 2023.

Domenica 11 febbraio 2024, alle ore 10,30, nella Chiesa di San Nicodemo, a Cirò Marina (KR), nella santa messa solenne, officiata dal parroco reverendo don Tommaso Russo e animata dal coro della chiesa, è stato ricordato il Cav. Antonio Tomaino, per l’anniversario della sua morte.

Nella omelia, il reverendo parroco, ha ricordato i valori del Cav. Tomaino, come cristiano cattolico, onesto caritevole cittadino, umile e valoroso padre di famiglia.







Il Delegato Provinciale dell’A.N.I.O.C. di Crotone e Coordinatore Regionale della Calabria, Cav. Giuseppe Crea, con la sua presenza e quella della sua consorte, con il labaro dell’associazione hanno onorato il Cav. Antonio Tomaino. Il Cav. Crea, con i famigliari del Cav. Tomaino, si è scusato per la sua assenza ai funerali avvenuti lo scorso anno, perché era in ospedale a Bologna, per un intervento operatorio.

Alla Santa messa, molto partecipata, dedicata al Cav. Antonio Tomaino, erano presenti tutti i famigliari, compreso il figlio avv. Giovanni Tomaino, che vive a Roma.

Il Cav. della Repubblica Italiana Antonio Tomaino è stato un onorevole Socio Benemerito dell’A.N.I.O.C., da molti anni fedele fino alla sua morte. Ha ricevuto il massimo riconoscimento trentennale come associato. Onore a Lui per la sua vita vissuta da onesto cittadino della Repubblica Italiana.