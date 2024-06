Share on Twitter

Questa mattina, intorno alle ore 08:45, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Crotone è stata allertata per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Provinciale 63 (SP 63), al chilometro 7+200, nel territorio di Cutro.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato una vettura Rover 75 capovolta e finita fuori strada in un canale di scolo. All’interno del veicolo c’era solo il conducente, un uomo nato nel 1947 e originario di Cutro.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per estrarre il ferito dall’automobile e affidarlo immediatamente alle cure dei sanitari del 118, già presenti sul luogo dell’incidente. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante per evitare ulteriori rischi.







Sul posto è giunto anche l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto del ferito all’ospedale di Cosenza per ricevere cure mediche più approfondite. I Carabinieri di Crotone si sono occupati dei rilievi necessari per determinare la dinamica e le cause dell’incidente.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, evidenziando ancora una volta l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale.