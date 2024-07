Dopo una pausa di qualche anno, il Borgia Film Festival Itinerante riaccende i riflettori e riparte con la sua ottava edizione, portando con sé tutta la magia del cinema internazionale. Organizzato dalla dottoressa Rosalba Fusto, classe 1990, il festival è un tributo alla passione per il cinema e alla promozione culturale della Calabria. Rosalba, laureata in Economia Aziendale e Management presso l’Università Federico II di Napoli, è la mente e l’anima dietro questo evento, ricoprendo i ruoli di presidente dell’associazione culturale Cinemando e di direttrice artistica del festival.

L’obiettivo di Rosalba è chiaro: creare un palcoscenico per cortometraggi che attiri l’attenzione su Calabria, mettendo in luce sia talenti emergenti che realtà cinematografiche già affermate. La sua dedizione ha permesso di portare nel cuore della regione numerosi personaggi illustri del cinema italiano, dando lustro e visibilità a questa terra.

Negli anni, il festival ha ospitato una sfilza di celebrità di grande spessore. Tra i nomi che hanno impreziosito l’evento ricordiamo Manuela Arcuri, Riky Memphis, Maurizio Mattioli, Laura Torrisi, Iago Garcia, Fortunato Cerlino, Paolo Ruffini, Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, Maurizio Casagrande, Massimiliano Morra, Andrea Roncato, Stefania Orlando, Elena Russo, Flavia Vento, e molti altri.

Quest’anno, il festival si svolgerà a Girifalco nei giorni 3, 4 e 5 agosto. Gli ospiti d’onore includono Enzo Salvi, Raffaella Fico, Raffaella Di Caprio, Costanzo Del Pinto e Gianluca Di Gennaro, promettendo un’edizione ricca di emozioni e di grande valore artistico.







Con tantissimi cortometraggi arrivati da tutto il mondo, l’ottava edizione del Borgia Film Festival Itinerante assicura, come ogni anno, una selezione di opere cinematografiche di altissimo livello. Il festival non è solo un’occasione per celebrare il cinema, ma anche un’importante vetrina per gli attori emergenti calabresi e per le realtà cinematografiche locali, offrendo loro un’opportunità unica di farsi conoscere e apprezzare.

La passione e la determinazione di Rosalba Fusto continuano a spingere il festival verso nuovi traguardi, contribuendo a far risplendere la Calabria sulla scena internazionale del cinema. Grazie al suo impegno, il Borgia Film Festival Itinerante si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema e un prezioso motore di cultura e sviluppo per la regione.