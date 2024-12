Questa mattina, il Sindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha ricevuto un dono speciale: cinque opere d’arte realizzate dall’artista Giovanna Gullà, un’isolitana residente a Monza ma profondamente legata alla sua terra d’origine.

Giovanna Gullà, figlia di Rinaldo scomparso di recente, vive da molti anni su una sedia a rotelle a causa della disabilità. Ha trovato nell’arte e nella scrittura un modo per esprimere la sua gioia e il legame con le sue radici. Di recente ha anche pubblicato il libro: “Nel mio mondo per forza, Prigioniera del mio corpo”. Le opere donate raffigurano supereroi, come l’artista ama definirsi, a simboleggiare la forza e la resilienza che l’hanno accompagnata nella vita e che le hanno permesso di superare ogni barriera.

Il gesto nasce dalla stima che Giovanna Gullà nutre per la Sindaca Maria Grazia Vittimberga, dall’amore per la sua terra e dal desiderio di mantenere vivo il suo legame con Isola di Capo Rizzuto, un luogo che porta sempre nel cuore.







A fare da tramite per la consegna delle opere è stato il Maresciallo dei Carabinieri in congedo Nicola Carioti, residente a Isola di Capo Rizzuto e parente dell’artista. Durante l’incontro, Carioti ha ringraziato il Sindaco per l’accoglienza e si è detto felice che queste opere trovino posto all’interno della Casa Comunale, come simbolo di legame tra la comunità e l’artista.

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha espresso profonda gratitudine per questo gesto, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il legame con gli isolitani lontani dalla loro terra natia:

“Queste opere rappresentano la forza d’animo di Giovanna e il suo amore per Isola. Saranno esposte con orgoglio, come testimonianza del legame speciale che unisce questa comunità ai suoi figli ovunque essi siano”.