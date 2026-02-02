Un motivo di grande orgoglio per la Calabria e per l’intero crotonese. Mario Rizzuto, pizzaiolo del rinomato locale Rum 48 di Torre Melissa, è stato insignito di un prestigioso riconoscimento all’Arcimboldo International 2026, evento di alto profilo dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane e internazionali.

La cerimonia si è svolta lunedì 2 febbraio 2026 al Teatro Totò di Napoli, alla presenza di professionisti del settore, giornalisti, accompagnatori e operatori dei media, in un pomeriggio che ha celebrato storie di successo, passione per la cucina e talento. Per Rizzuto è stata consegnata la statuina ufficiale de L’Arcimboldo e la targa da esterno locale, riconoscimenti che attestano il forte legame tra professionalità, tradizione e innovazione.

Il premio L’Arcimboldo prende il nome dal celebre pittore rinascimentale Giuseppe Arcimboldo, celebre per le sue “Teste Composte”, opere d’arte create assemblando elementi naturali come frutta, verdura, fiori e prodotti alimentari. Questo richiamo artistico simboleggia il modo in cui gli chef, i pizzaioli, i pasticcieri e gli artigiani del gusto trasformano ingredienti semplici in esperienze gastronomiche complesse, belle e coinvolgenti.

L’evento non è solo una premiazione, ma rappresenta la conclusione di un processo di selezione attentamente regolato, che mira a riconoscere i “Artisti del Gusto”: professionisti capaci di narrare la cultura del proprio territorio attraverso la cucina, unendo creatività, estetica, tecnica e rispetto della tradizione. L’attribuzione dei riconoscimenti è il risultato di una valutazione scrupolosa da parte di esperti del settore — chef, pizzaioli, giornalisti enogastronomici e professionisti della comunicazione — che esaminano ogni candidato sulla base di criteri quali esperienza, qualità delle materie prime, presentazione e servizio offerto.

Oltre all’onore di salire sul palco del prestigioso Teatro Totò, l’assegnazione de L’Arcimboldo porta con sé un grande valore simbolico: entrare a far parte della Guida de L’Arcimboldo 2026, un repertorio di professionisti d’eccellenza che raccontano il meglio della ristorazione italiana. Un traguardo che rafforza ulteriormente il profilo di Rum 48 e di Mario Rizzuto, riconosciuti non solo per la qualità delle loro pizze, ma anche per la capacità di raccontare storie di territorio, cultura e tradizione gastronomica.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

«Ricevere questo premio in una cornice così prestigiosa — ha commentato Rizzuto — è la conferma che dedizione, studio e amore per il proprio lavoro possono portare ovunque, valorizzando non solo il singolo locale, ma l’intera comunità di origine».

Un risultato che dà lustro non solo a lui e al suo team, ma anche all’intero comparto gastronomico calabrese, dimostrando come i talenti del Sud possano competere e primeggiare su palcoscenici nazionali.