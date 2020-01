Il Commissario della Federazione Pd di Crotone, Franco Iacucci incontra il gruppo dirigente del Circolo di Cirò Marina

Franco Iacucci accompagnato da Peppino Vallone

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 14 Gennaio 2020.

Il Commissario della Federazione Pd

di Crotone, Franco Iacucci, accompagnato da Peppino Vallone, ha incontrato il

gruppo dirigente del Circolo di Cirò Marina.

«Un incontro, non solo positivo ma

anche partecipato, che ha visto il segretario di Circolo Giuseppe Dell’Aquila e

gli altri presenti alla riunione, disponibili – ha affermato Franco Iacucci – non

solo a un impegno forte e determinato per la campagna elettorale in corso a

sostegno di Pippo Callipo governatore, ma soprattutto pronti a sostenere i

candidati del Partito Democratico del territorio, consapevoli che anche dal

voto a Cirò Marina si gioca una grande e importante sfida in prospettiva futura».

I partecipanti, all’unanimità , hanno manifestato al Commissario

un’ampia disponibilità e il massimo impegno a organizzare incontri di confronto

e di condivisione politica con i candidati crotonesi del Pd Carolina Girasole e

Sergio Arena finalizzati a portare consenso alla lista del Pd schierata a

fianco di Pippo Callipo.







