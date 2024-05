Vizza Dirigente di Ricerca del CNR è studioso di Luigi Lilio e diGiano Lacinio uomini di scienza del Cinquecento entrambi di Cirò

Il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia moderna dell’Università di Messina, ha comunicato che il Consiglio Direttivo della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, di cui è Presidente, nella seduta del 21 aprile u.s., su proposta degli storici Rocco Liberti e Giovanni Russo, ha deciso all’unanimità di inserire tra i Soci aderenti Francesco Vizza.

La Deputazione di Storia Patria che ha sede a Reggio Calabria, ha il compito di promuovere gli studi storici relativi alla regione. Ha anche l’alta tutela del patrimonio storico ed artistico del territorioed interpone la propria autorità e la propria opera a difesa delle ricchezze bibliografiche, paleografiche, monumentali ed artistiche minacciate, trascurate o male adibite. Promuove in collaborazione con Enti Pubblici e Associazioni Culturali Convegni, Conferenze, presentazioni di libri e mostre.







La Deputazione nasce nella prima metà dell’Ottocento, per il rinato amore dell’erudizione storica, ispirando in Italia la fondazione di enti di cultura rivolti specialmente alla ricerca e alla pubblicazione delle fonti. Inadeguate e insufficienti le forze dei singoli per un’impresa che richiedeva concorso di dotti e larghezza di mezzi, l’iniziativa mosse dallo Stato. L’esempio partì dal regno di Sardegna per poi estendersi nelle regioni dell’Italia unita. Tutte curano edizioni di fonti e pubblicano studi nei loro Archivi storici, Bollettini o Atti e Memorie.

Francesco Vizza, originario di Cirò, è Dirigente di Ricerca del CNR, già Direttore dell’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici (ICCOM), uno dei migliori istituti di ricerca in chimica in Italia e nel mondo. È autore/coautore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche peer reviewed in Scienze Chimiche. È altresì autore di 36 brevetti mondiali di invenzione industriale su energia rinnovabile e idrogeno, di 2 monografie a diffusione internazionale, di numerosi capitoli di libri e di oltre 200 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali.

Da anni volge anche attività di ricerca archivistica mirata alla riscoperta di personaggi calabresi di grande spessore poco noti alla comunità scientifica e ai calabresi stessi. Francesco Vizza è studioso di Luigi Lilio di Cirò, astronomo e matematico del XVI secolo, ideatore della riforma del calendario universalmente noto come Gregoriano e dell’alchimista cirotano Giano Lacinio,teologo francescano, professore di teologia a Padova. Nonostante avessero esercitato un’influenza che superò i ristretti limiti geografici nazionali e persino i limiti temporali, sia Lilio che Lacinio, prima che Vizza se ne occupasse, erano personaggi dimenticati e perduti nella storiografia.

Francesco Vizza è Presidente Onorario del Museo Cittadino di Cirò “Il Museo del Calendario di Lilio e dell’Alchimia” dedicato a Luigi Lilio e Giano Lacinio. Il museo, che ha contribuito a realizzare, è meta di migliaia di visitatori l’anno.

Ha pubblicato: 1) “Luigi Lilio – Il dominio del Tempo” Graphic Novel (insieme a Giuseppe Capoano), BeccoGiallo Editore, Padova 2017. ISBN 978-88-9016-72-2; 2) “Giano Lacinio Alchimista Francescano del Cinquecento – con traduzione dell’opera La Nuova Perla Preziosa Un trattato sul tesoro e sulla Pietra più Preziosa dei Filosofi”, Laruffa Editore, Reggio Calabria, 2014. ISBN 978-88-7221-748-1; E-book Laruffa Editore, giugno 2015. ISBN:978-88-7221-775-7; 3) “Luigi Lilio Medico, Astronomo e Matematico di Cirò” (insieme a Egidio Mezzi) Laruffa Editore, Reggio Calabria 2010. ISBN 978-88-7221-481-7. Curatela: “Mito e Scienza: da Filottte a Luigi Lilio” in Atti del Convegno 7a Giornata regionale del Calendario in memoria di Aloysius Lilius”, Cirò 21-3-2019, a cura di Francesco Mussuto e Francesco Vizza, Laruffa Editore, Reggio Calabria 2021 ISBN 798-88-7221-706-1.

Principali articoli in riviste o atti di convegno: 1) “The gregorian calendar formulated by Luigi Lilio, Copernicus and the erroneous statements of Galileo Galilei” (insieme a Sandra Savaglio) in Atti del LXII Convegno annuale della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), Padova 5-10 settembre 2023, in press; 2) “La misura dell’anno topico e il calendario gregoriano formulato da Luigi Lilio” in Per la Nobilitate del suo Subietto e per la sua certezza, Atti del XXI Convegno della Società Italiana di Archeoastronomia, Firenze 21-122 ottobre 2022. Padova University press, 2023, pp. 141-157. ISBN 978-88-6938-386-1; 3) “Contenuti storici e scientifici del graphic Novel Luigi Lilio –Il Dominio del Tempo” in Grafisches Erzahlen als Kunstforschung Figuren der Episteme in der italienichen graphic novel. Kulture und Technick . A cura di Sabrina Maag e Luca Viglialoro. Lit Verlag, Berlin 2020, pp. 83-105. ISBN 978-3-643-14622-9; 4) “Il Calendario Gregoriano” in Come Vadia il Cielo, Mostra bibliografica in omaggio ai cento anni della Società Astronomica Italiana (1920-2020), Firenze 19 febbraio-5 marzo 2020, Società Bibliografica Toscana, 2020, pp. 47-61. ISBN 978-88-98282-50-0; 5) “Il calendario Gregoriano e i dieci giorni scomparsi dalla storia” Sapere, Edizioni Dedalo, anno 86°, n. 4, pp 36-40, Bari, 2019, ISSN 0036-4681, ISBN 978-88-220-9438-4, DOI: 10.12919/sapere.2019.04.5; 6) “Giano Lacino Alchimista Francescano del Cinquecento”. XVI Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, Rimini, 22–24 settembre 2015. In Rendiconti della Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL Memorie di Scienze Fisiche e Naturali,” serie V, vol. XXXIX, parte II, tomo II, 2015. A cura di Marco Taddia, Edizioni Grafiche Manfredi, Roma, 2016, pp 37-46. ISBN 978-88-98075-15-7; 7) “Pietra Filosofale ed Elisir di lunga Vita” Sapere, Edizioni Dedalo, anno 82°, n. 1, pp 34-38, Dedalo Litostampa, Bari, 2016, ISSN 0036-4681, DOI: 10.12919/sapere.2016.01.5; 8) Francesco Vizza “Giano Lacinio Alchimista Francescano del XVI secolo”, Calabria Sconosciuta, n. 141-142, pp. 43-46, Reggio Calabria 2014. ISSN 1827-0050; 9) “Vita e opera di Luigi Lilio, principali documenti rinvenuti”, a cura di A. F. Amodeo, in Atti del Convegno Aloysius Lilius, Cirò 22 ottobre 2010, Rotary Terra degli Enotri, Centro Stampa, Cirò Marina 2011, pp. 25-63; 10) “Luigi Lilio e la riforma del Calendario” (insieme a M. Mazzoni) in Atti del XXX Congresso della Società Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), Urbino 2011, pp.85-91. ISBN 978-88-89731-42-0; 11) “La famiglia Lilio nella Cirò del XVI secolo” in Archivio Storico Crotone http://www.archiviostoricocrotone.it/luomo-medievale-e-moderno/la-famiglia-lilio-nella-ciro-del-xvi-secolo/

Ha tenuto numerose conferenze in Italia e all’estero sulla vita e opera di Luigi Lilio e di Giano Lacinio.