Gli studenti dell’istituto Alfonso Lucifero di Crotone partecipano alla Giornata del ricordo

La memoria è fondamentale, non dimenticare significa non commettere gli stessi errori, non permettere che si possano compiere gli stessi orrori

Crotone,

mercoledì 12 Febbraio 2020.

Il messaggio

è arrivato forte e chiaro agli studenti delle classi V A, V B, V C, IV A e IV B

dell’istituto Alfonso Lucifero di Crotone che lunedì mattina nell’aula magna

hanno partecipato attivamente alla giornata del ricordo. Il dirigente dell’istituto

Girolamo Arcuri ha sposato immediatamente la proposta di presentare il libro “Italiani

due volte. Dalle Foibe all’esodo una ferita aperta della storia italiana”. A portare

i saluti insieme lui è stato il vice prefetto vicario Sergio Mazzea. L’incontro

è stato moderato dalla professoressa Mariella Schirripa mentre a presentare il

libro è stato l’avvocato, nonché grande appassionato di storia, Luigi Morrone,

ma il momento più toccante è stata la testimonianza dell’insegnate in pensione

Maristella Benco. La famiglia della professoressa Benco era di Pola in Istria

(oggi Croazia) i suoi nonni e i suoi genitori sono stati degli esuli. Una testimonianza

diretta che ha fatto vibrare le corde della sensibilitĂ degli studenti che hanno

toccato con mano il dramma di un popolo improvvisamente diviso fra due nazioni.

La portata dell’evento probabilmente non è percepita allo stesso modo se

studiata in maniera fredda e asettica sui libri di storia. Il racconto di Benco

invece ha fatto “vivere” in prima persona sentimenti e paure, ma soprattutto la

difficoltĂ di inserimento degli esuli istriani in una terra che invece li

sentiva estranei.

Sono

stati proiettati poi l’inno d’Italia, un filmato sulle Foibe e letti i passi

più significativi del libro. L’incontro è poi entrato nel vivo perché il

dibattito conclusivo è stato partecipatissimo, le domande poste dagli studenti

sono stati tutte pertinenti e stuzzicanti, la discussione perciò è stata sempre

viva e animata. Con una partecipazione attiva e attenta gli studenti, guidati

dai propri insegnanti, hanno dimostrato di aver colto pienamente il messaggio, di

un qualcosa che probabilmente per troppo tempo è stato sminuito.







