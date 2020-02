Roccabernarda: Interdetto dai Pubblici Uffici viene notato mentre fa lo scrutatore, denunciato

I Carabinieri della locale stazione, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Crotone un 27enne del luogo

Comunicato dei Carabinieri

Roccabernarda,

venerdì 14 Febbraio 2020.

I Carabinieri della locale stazione, a conclusione di attività d’indagine, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Crotone un 27enne del luogo. Il giovane, nonostante a suo carico pendesse una sentenza esecutiva del Tribunale di Crotone che lo ha condannato alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni, aveva avanzato domanda di inserimento nell’albo unico degli scrutatori dei seggi elettorali e, in data 25 gennaio 2020, in occasione delle ultime elezioni regionali, ha espletato l’attività di scrutatore.







