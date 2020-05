Emergenza rifiuti, Cirò Marina: da domani 15 maggio niente raccolta, causa esaurimento capacità discarica di Crotone

Lo rende noto la Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina

Cirò Marina,

giovedì 14 Maggio 2020.

La Commissione Straordinaria informa la cittadinanza che, a causa l’esaurimento della capacità di abbanco della discarica di Crotone, gestita dalla Società dei Sovreco, quest’ultima non potrà riceverà i residui del trattamento dei rifiuti indifferenziati provenienti dall’impianto pubblico ubicato in località Ponticelli.

In conseguenza di ciò, l’impianto dove conferiscono i rifiuti tutti i gestori dei servizi di igiene pubblica della provincia di Crotone da domani rimarrà chiuso.

Considerata la situazione di particolare emergenza nella raccolta dei rifiuti urbani, si invitano i cittadini a non abbondare in maniera indiscriminata i rifiuti su strade e marciapiedi pubblici.

Da domani venerdi 15 maggio non sarĂ possibile procedere al ritiro dei rifiuti e si invitano i cittadini a non rilasciarli fuori dalle proprie abitazioni. Si confida nel senso civico di tutta la cittadinanza.

