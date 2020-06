Donate alla Misericordia di Cirò 1000 mascherine chirurgiche dalla misericordia di Campi Bisenzio (Firenze)

Un bel gesto di solidarietĂ tra Misericordie

LaRedazione

,

domenica 14 Giugno 2020.

Un bel gesto di solidarietĂ tra le Misericordie di Campi Bisenzio (FI) e quella di Cirò, grazie all’interscambio tra i due Governatori: Cristiano Biancalani e Luigi Adamo, oltre che dal sindaco Francesco Paletta e da una associata cirotana della Misericordia di Campi Bisenzio- Rosetta De Fine. “Ringraziamo di cuore per la gentile donazione”- ha detto il Governatore di Adamo, –  stiamo giĂ provvedendo per la distribuzione. In questi giorni- prosegue il Governatore- sono state imbustate dai nostri confratelli, buste che saranno poi  destinate alla popolazione ultra settantenne. Ben quindici  volontari sono stati impegnati per questo lavoro di distribuzione , in totale sono state preparate trecento buste contenenti seicento  mascherine chirurgiche che sono state distribuite alle famiglie delle zone di S.Elia, San Giuseppe, via De Gasperi, via S Sofia , Arenacchio, Madonna delle Grazie. “Vorrei ringraziare i volontari,-scrive in una nota il Governatore Adamo- persone stupende, degli angeli invisibili, della Misericordia di Cirò per l’encomiabile lavoro svolto per l’emergenza Covid-19 i quali, in una situazione difficile e a rischio della propria incolumitĂ , hanno risposto in maniera puntuale e professionale alle esigenze del nostro territorio. Anche il primo cittadino Francesco Paletta si è detto contento e soddisfatto per questo gesto di solidarietĂ tra due Regioni molto distanti tra di loro ma accumunati dallo stesso desiderio di aiutare soprattutto le persone anziane e sofferenti.

