A Cirò Marina proseguono gli interventi di pulizia del paese

A CirĆ² Marina proseguono gli interventi di pulizia del paese

Prosegue il piano di lavoro della Commissione Straordinaria del Comune di CirĆ² Marina

CirĆ² Marina,

sabato 04 Luglio 2020.

Continuano ininterrottamente, cosi come programmato dalla Commissione Straordinaria, Bonfissuto, Ielo e Zito, gli interventi sul verde pubblico e pulizia del paese, guidati dal resp. tecninco del comune, Ing. Ferdinando Iacovino.

Nei giorni scorsi, abbiamo pulito il tratto di lungomare che parte dal Gabbiano e arriva al Villaggio Punta Alice. -afferma Iacovino- Stiamo cercando di restituire la giusta dignitĆ alla parte Nord del lungomare. Inoltre, abbiamo terminato la pulizia dei cortili delle scuole materne Wojtyla e Capo Trionto oltre che il cortile della scuola elementare Ferrari. Lā€™erba era alta oltre 2 metri. -continua Iacovino- Siamo stati impegnati a tagliare lā€™erba anche nel cortile della scuola media Casopero, intervento durato circa tre giorni, per lā€™erba troppo alta. Abbiamo ripulito la villetta di San Giuseppe e nelle immediate vicinanze della Chiesa.

In questa settimana siamo stati impegnati a pulire tutto il quartiere Capo Trionto. -conclude Iacovino- Siamo intervenuti anche nella villetta sul lungomare dopo il lido trabajadores.

