Fondazione L&D Siciliani Celebra il Suo 90° Anniversario con un Evento Speciale e l’Inaugurazione di uno Spazio Memoria.

La Fondazione L&D Siciliani, un pilastro della Comunità di Cirò Marina dal 1934, è entusiasta di annunciare l’apertura delle Celebrazioni per il suo 90° Anniversario. Questo evento speciale si terrà il 30 maggio 2024 alle ore 18:00 nel giardino della Scuola.

In questa occasione significativa, inaugureremo uno spazio dedicato alla memoria della scuola, dove ex alunni, genitori e membri della Comunità potranno lasciare testimonianze e ricordi, celebrando la ricca storia e il contributo dell’Istituto.

L’eredità delle Suore di Sant’Anna è un filo d’oro nella trama della nostra storia. Dal lontano 1934 alla guida della nostra scuola fino al 2018 , hanno instillato valori di cura e educazione che persistono fino ad oggi.

Oltre a guidare iniziative nell’educazione, nel ricamo , nel cucito e nella musica, le Suore hanno svolto un ruolo cruciale nell’educazione alla Fede attraverso il Catechismo e l’Azione Cattolica, formando generazioni non solo in abilità pratiche ma anche in valori spirituali profondi.

Oggi, la Fondazione continua questa missione educativa ed accoglie i bambini da 0 a 36 mesi e da 3 a 5 anni. L’equipe educativa del Polo d’Infanzia, composta da giovani donne capaci e volenterose, personale specializzato e laureato, si dedica con passione all’educazione e alla crescita dei nostri piccoli, portando avanti l’eredità di cura e formazione con un approccio innovativo e inclusivo.

Siamo particolarmente onorati di avere tra noi Roberta Marino, ex alunna e conduttrice del programma “Quando Batte il Cuore” su Rai YoYo. Desiderosa di dare un contributo alla sua scuola, Roberta ha proposto di esibirsi in uno spettacolo speciale per i bambini del Polo d’Infanzia. La Fondazione ha colto questa occasione per organizzare un evento che non solo accoglie l’entusiasmo di Roberta, ma celebra anche il profondo legame tra l’Istituto e le sue famiglie.







ADVERTISEMENT

Questo evento sarà un momento per riconoscere e ringraziare le famiglie che continuano a scegliere la Fondazione Siciliani per l’educazione dei loro figli, sottolineando l’importanza della Comunità scolastica nella crescita dei giovani.

Il Sindaco di Cirò Marina, il Dottore Sergio Ferrari, parteciperà all’evento, evidenziando il patrocinio e il supporto del Comune a questa Istituzione di lunga data.

Durante il mese di giugno, continueremo a celebrare con ulteriori eventi culminanti nella tradizionale recita di fine anno, che sarà il momento conclusivo delle Celebrazioni dedicate al nostro 90° anniversario.

Per ulteriori informazioni, contattare: fondazionesiciliani@libero.it telefono 096231043

La Presidente Arch. Serafina Sammarco e il CDA della Fondazione L&D Siciliani insieme all’ Equipe educativa del Polo d’Infanzia vi aspettano per condividere questo momento storico e per onorare il passato, il presente e il futuro promettente dell’istituto.