Un grido contro la guerra, contro tutte le guerre, arriva dal Liceo Classico Pitagora, aedo del XXI sec. vigile e malinconico, che canta di ieri per raccontare l’oggi. L’ appuntamento è il 30 maggio, alle ore 18,00, nel giardino dell’istituto. Qui, i ragazzi del gruppo teatrale Θεανώ, nell’ambito degli eventi culturali promossi in occasione delle Feste Mariane, racconteranno di diritti negati e di leggi morali dimenticate.

Voci lontane dell’Iliade, rivisitate e rimodulate da Francesco Franco nel testo di Jean Giraudoux: “La guerra di Troia non si farà”, rifletteranno sulla brutalità della guerra, troppo spesso protagonista della nostra vita. Il giardino del Pitagora si trasformerà in un’acropoli dei nostri giorni, devastata e martoriata dagli orrori di guerre senza tempo che lacerano, ancora, la convivenza tra i popoli, in tante regioni del mondo.