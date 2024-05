Creare occasioni d’incontro: è questo uno degli obiettivi che l’ amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Ferrari si propone di fare ogni qualvolta intende condividere un tema riguardante l’intera comunità e, nello specifico quelle attività che si stanno apprestando a spalancare le porte alla stagione estiva.

Il tema del 24 maggio è stato l’ efficientamento e l’implementazione del servizio raccolta rifiuti. Presenti all’ incontro il Geometra Amedeo Codispoti nel ruolo di DEC (Direttore Esecutivo Contratto) del Comune di Cirò Marina.

Giuseppe Nuzzi nel ruolo di Responsabile del Cantiere della società TLZ (soggetto gestore del servio), il Sindaco e l’assessore Mistretta. Questa iniziativa ha inteso promuovere l’accordo tra gli imprenditori turistici – chiamati a differenziare i rifiuti prodotti nelle proprie strutture – e la stessa amministrazione comunale che si propone di implementare la raccolta in maniera ciclica e costante.

Dalla sinergia di queste azioni si ricavera’ un sostanziale rimborso nell’ambito della tariffa e maggiore attenzione alla salvaguardia del nostro ambiente. Per i presenti è stata un’occasione di ascolto, di informazione, formazione, sensibilizzazione.

Quello dei rifiuti è oggi uno dei maggiori problemi che grava sul bilancio comunale : il costo per lo smaltimento dell’indifferenziata non è più sostenibile.

E non lo è più neppure per gli imprenditori e per i cittadini. Occorre comprendere che la situazione ecologica ed economica legata alla raccolta dei rifiuti dipende dalla nostra volontà e dall’impegno che ognuno di noi metterà per far comprendere a chi ancora si ostina a fare “il mischione” che è ora di dare esempio di civiltà.

Cirò Marina lo merita e ciascuno di noi non può esimersi dall’essere artefice di un cambiamento che migliorerà il nostro futuro e le nostre finanze.







ADVERTISEMENT