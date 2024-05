Il sindaco del comune di Cirò Sculco e Ferrari di Cirò Marina, in stretto coordinamento con la sala operativa della Protezione Civile Calabria, ha deciso di chiudere precauzionalmente tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 25 maggio. Questa decisione è stata presa in seguito a un attento monitoraggio della situazione sismica nella zona, che ha evidenziato la presenza di uno sciame sismico nel Ciròtano.

La sicurezza e il benessere degli studenti, del personale scolastico e della comunità in generale sono la priorità assoluta in situazioni come questa. La chiusura delle scuole è un provvedimento preventivo per garantire la massima protezione di tutti coloro che potrebbero essere coinvolti.

Si invita la popolazione a rimanere calma e a seguire le indicazioni delle autorità locali e della Protezione Civile. È importante mantenere la calma e agire in modo responsabile in queste situazioni.







Si consiglia inoltre di tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali del comune e della Protezione Civile per eventuali ulteriori sviluppi e indicazioni.

La sicurezza e la prevenzione sono fondamentali in situazioni di emergenza come questa. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare da vicino la situazione e ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

Restiamo uniti e solidali in questo momento di difficoltà, lavorando insieme per affrontare e superare questa situazione nel miglior modo possibile.