Vicenda PalaMilone Crotone: precisazioni dei legali del Consorzio Momenti di Gloria sull’ultimo comunicato del Commissario Prefettizio

Crotone,

venerdì 17 Luglio 2020.

Egregio Direttore nostro malgrado, ci corre l’obbligo, quali legali del Consorzio Momenti di Gloria nonché delle singole associazioni consorziate, di fare alcune doverose precisazioni in merito all’ultimo comunicato stampa del Commissario Prefettizio, relativo all’immissione in possesso della struttura del PalaMilone, avvenuta in data 14.7.2020 che contiene alcune gravi inesattezze e fornisce, pertanto, più di una fuorviante informazione.

Ci pare, infatti, innanzitutto

francamente temeraria l’affermazione del Commissario secondo la quale vi

sarebbe:

“un principio, quello della

legittimità dell’azione dell’Ente che nelle sedi giurisdizionali non è stato

mai messo in discussione”, temeraria al punto da farci dubitare che una

simile dichiarazione possa essere frutto di non appropriata conoscenza

giuridica e da farci invece presumere e ritenere che la medesima sia

conseguenza di pensiero per partito preso, una “qualità ” che in una vicenda

come questa è veramente “paradossale” giusto per usare le parole del

Commissario che possa dettare la linea dell’azione amministrativa.

È forse sfuggito al Commissario

che la “legittimità dell’azione dell’Ente” è stata messa in discussione,

eccome, almeno da due Ricorsi proposti dal Consorzio, uno dei quali ha trovato

pieno accoglimento ed è stato deciso addirittura con Sentenza breve, (breve in

quanto il Tar ha ritenuto di non doverci pensar sopra più di tanto), la n° 329

del 20.02.2020 che ha statuito che l’atto di concessione originario al

Consorzio fosse valido ed efficace, così smentendo l’Amministrazione.

Da una siffatta pronunzia è

conseguito l’annullamento del primo “sfratto” che il Comune pretendeva di

eseguire con un preavviso di sei giorni, motivando tale esigenza di giustizia

con la falsa quanto pericolosa affermazione, secondo cui il Consorzio sarebbe

stato un occupante sine titulo, in pratica, un abusivo.

L’amministrazione perciò ha

dovuto prendere atto di tale verità sancita dal Giudice amministrativo ed ha

emesso nel mese di marzo del corrente anno, un atto di revoca, che è stato

impugnato e la cui legittimità è ancora sub judice e pertanto, sul merito delle

doglianze espresse nel ricorso il Tar ancora non si è affatto pronunziato. Cosi

stanno attualmente le cose, ferma restando la legittimità della tanto ricercata

re immissione nel possesso del bene da parte dell’Ente che ha costretto il

Consorzio a proporre un ulteriore Ricorso in via d’urgenza che ha determinato

la sospensione dello sgombero delle attrezzature di proprietà del Consorzio che

l’Ente, senza un perché, aveva invece intenzione di “buttar fuori” dal

PalaMilone, anche in questo caso con un preavviso di qualche giorno.

Infine, una ultimissima, ancora

più paradossale circostanza da sottolineare nel comunicato in argomento è il

richiamo alle peraltro meritorie interlocuzioni con il CONI ma giammai al

prossimo incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: è ovvio che,

a maggior ragione per una già Prefetto, ognuno è ed aspira ad essere in

funzione dell’autorevolezza degli interlocutori che si sceglie.

Consiglieremmo ed auspichiamo

perciò che il Commissario ed i dirigenti preposti, si adoperino affinché nel

PalaMilone si possa tornare a fare sport, piuttosto che sfornare contorti

quanto pleonastici comunicati che ci pare veramente “paradossale” possano

provenire da un’amministrazione pubblica, per giunta a guida commissariale.

