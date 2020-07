Anteprima gran premio manente edizione straordinaria VIII+1

Aspettando le serate di Verzino, Santa Severina e finale di Crucoli al Santuario della M.Manipuglia

La Redazione

Crucoli,

mercoledì 22 Luglio 2020.

I fratelli Virginia e Giuseppe Marasco che da 9 anni ci fanno dono di questo straordinario evento non rinunciano, in questo particolare periodo storico, a lanciare un Edizione straordinaria del Gran Premio Manente partendo da un “Anteprima” del tutto inaspettata e speciale.

Già il manifesto è un programma, la cultura come medicina,

come cura insostituibile, l’arte, il talento, la regia, i libri, la

musica per dire che si può fare e dobbiamo provarci!

Il Gran Premio Manente sceglie di trascorrere queste 3

serate in esclusiva presso la “Cantina Greco” di Torretta di Crucoli.

Li, ci accoglie a braccia aperta, Enza Greco, una padrona di casa

eccezionale e sempre attiva non solo per la sua vivida capacitÃ

imprenditoriale ma anche sociale!

Un connubio tra realtà imprenditoriali per dare forza al sistema produttivo locale e creare rete tra attive sul territorio!

E dunque edizione straordinaria sia questa anteprima:

“ANTEPRIMA MANENTE”

EDIZIONE STRAORDINARIA VIII +1 _ cultura, libri, regia, musica_

Il Venerdì 24 Luglio H22: @Reading calabrese con Olimpio Talarico e il suo ultimo libro “Cosa rimane dei nostri amori”;

@Impareremo a conoscere giovani registi calabresi;

@Ascolteremo la musica madeincalabria di Antonio Grosso e le Muse del Mediterraneo

Il Venerdì 31 Luglio H22:

@Reading calabrese con Cataldo Perri e il suo ultimo libro “Malura”;

@Impareremo a conoscere giovani registi calabresi;

@Ascoltaremo la musica madeincalabria con i Folk’nroll vincitori del Gran premio Manente 2019

Il Mercoledì 5 Agosto H22:

@Salvatore Garbato “Manuela di make-up” un progetto di editoria per le donne in oncologia

@Donne in primo piano

@Ascolteremo la musica madeincalabria con Valentina Balistreri e Massimo Garritano

Posti limitati e su prenotazione nel rispetto delle misure AntiCovid.

Ingresso gratuito.

