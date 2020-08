Inter e Conte, c’è il Getafe per superare la doppia maledizione europea

La Redazione24

,

martedì 04 Agosto 2020.

I nerazzurri sempre eliminati agli ottavi di Europa League, il tecnico ha vinto 4 campionati ma nelle Coppe non è mai arrivato sino in fondo



