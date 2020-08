La tartaruga “Caretta caretta” soccorsa dai piccoli atleti del Club Velico Crotone, domani torna in mare aperto

Venerdì 10 luglio, i piccoli atleti del circolo velico cittadino, guidati dall’istruttore Gianluca Cortese, hanno soccorso un esemplare di tartaruga marina

Crotone,

mercoledì 12 Agosto 2020.

Durante un’uscita in mare della Scuola Vela del Club Velico di Crotone, venerdì 10 luglio, i piccoli atleti del circolo velico cittadino, guidati dall’istruttore Gianluca Cortese, hanno soccorso un esemplare di tartaruga marina “Caretta caretta”, in difficoltà dopo aver ingoiato un amo, al largo della costa di Crotone.

Subito segnalata alla Capitaneria di Porto di Crotone e prontamente curata al “Centro di recupero e soccorso tartarughe marine” della Riserva Marina di Capo Rizzuto, la “Caretta caretta” finalmente è guarita ed è pronta a tornare a nuotare in mare aperto.

L’appuntamento è per giovedì 13 agosto, alle ore 10, alla sede del Club Velico Crotone: accompagnata dalle imbarcazioni dei ragazzi del circolo velico, alla presenza di una motovedetta della Capitaneria di Porto di Crotone e del Comandante Giovanni Greco, la tartaruga marina sarà rimessa in acqua.

L’iniziativa rientra nelle attività del progetto di pattugliamento civile denominato “Sentinelle del mare”, format che unisce il Club Velico Crotone e il Polo NET (Polo di Innovazione Regionale Ambiente e Rischi Naturali), sempre impegnati nella sensibilizzazione al rispetto e alla salvaguardia del mare e dell’ambiente.

