Continua la speranza per l’Ospedale di Cariati: proposta di legge da parte dell’on. Graziano

Il territorio non merita la casa della salute

Cariati,

martedì 18 Agosto 2020.

É stata presentata una proposta di

legge a firma dell’On. Giuseppe Graziano che prevede il reinserimento nella

rete ospedaliera dell’ex Ospedale Vittorio Cosentino.

Tale azione rappresenta l’ultimo

spiraglio di speranza per vedere riaperto il nostro Ospedale e ringraziamo

l’on. Graziano che si sta facendo carico di questa mission, sin dall’inizio, in

seno al consiglio regionale della Calabria.

Per quanto riguarda l’ormai famosa

“casa della salute”, che forse a qualcuno fa comodo, siamo sempre piú

convinti che non é la soluzione migliore per rispondere alla reale esigenza

sanitaria del territorio. E per questo, non solo a livello regionale, ma anche

a livello nazionale ci stiamo muovendo per portare avanti questa battaglia,

divenuta necessaria per il rispetto della dignitá della popolazione di questo

fantastico lembo di Calabria.

Continua e deve continuare la

speranza.

Chiunque sta tentando di ostacolare

questa mission, verrá stanato dai fatti e dovrá rendere conto al popolo.

