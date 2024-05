Share on Twitter

Una violenta scintilla di fuoco ha squarciato la quiete del mattino a Petilia Policastro, alle 8:40, quando un capannone è stato avvolto da fiamme furiose. La struttura, un imponente edificio in laterizi con una copertura in lamierato, era destinata al deposito di legname e mezzi agricoli.

La rapida escalation dell’incendio ha richiesto una risposta immediata e coraggiosa da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone. Sono intervenute oltre 15 unità, tra cui i vigili del distaccamento locale e il supporto logistico di autobotti e un’Autoscala provenienti dalla sede centrale.

Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al competente funzionario del Comando, IA Galluppo, che ha guidato le squadre con determinazione e professionalità. Nonostante le avverse condizioni, con temperature estremamente alte, i pompieri sono riusciti a limitare i danni.







Il collasso parziale della copertura del capannone è stato inevitabile, ma fortunatamente non ci sono state vittime umane. Una volta domate le fiamme, l’attenzione si è spostata sulle cause dell’incendio. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa e ulteriori indagini saranno condotte per chiarire l’origine del tragico evento.

La comunità di Petilia Policastro, scossa dall’accaduto, attende con ansia i risultati delle investigazioni. Nel frattempo, il coraggio e l’impegno dei Vigili del Fuoco di Crotone restano un esempio di dedizione e sacrificio al servizio della sicurezza pubblica.