Sarà Gianluca Conca, montatore di videoclip che ha all’attivo collaborazioni con artisti italiani e internazionali di fama mondiale come Måneskin, Laura Pausini, Achille Lauro, il protagonista della masterclass sul montaggio cinematografico, in programma il 29 e 30 giugno a Crotone (per iscriversi bisogna inviare una mail a calabriamovie@gmail.com).

Con il suo vasto portfolio e le esperienze con importanti case di produzione come Warner, Universal, Sony e Disney, Conca porterà la sua esperienza nel mondo del filmmaking direttamente a Crotone per due giorni di apprendimento e condivisione. La masterclass si rivolge a chiunque sia interessato a esplorare la teoria del montaggio cinematografico ed è stata progettata appositamente per videomaker e videografi desiderosi di esplorare nuove prospettive narrative e acquisire una conoscenza più approfondita delle tecniche di montaggio.

In programma, un’introduzione alla figura del film editor nel mondo lavorativo e artistico attuale; l’ analisi del ruolo del montaggio nel modellare e trasformare un racconto narrativo; l’ importanza di sviluppare un proprio linguaggio artistico nel cinema, nella televisione e nella musica; la visione e discussione di esempi selezionati di scene da film, serie, spot e videoclip, e la presentazione in tempo reale di tecniche di montaggio su Adobe Premiere.







La masterclass fa parte degli eventi di avvicinamento alla quinta edizione di Calabria Movie Film Festival, la rassegna di cortometraggi in programma dal 1 al 4 agosto a Crotone, prodotta da Calabria Movie APS e ideata da tre giovani professionisti del cinema: Matteo Russo, Luisa Gigliotti e Antonio Buscema.

Tutte le informazioni e i costi di partecipazione qui: https://calabriamovie.it/gianluca-conca-masterclass/