Elezioni comunali: il PD conclude il giro di incontri con associazioni, partiti politici, cooperative e movimenti operanti nella Comunità di Casabona

Lo rende noto Francesco Vaccaro della segreteria PD Casabona

La Redazione

Casabona,

mercoledì 19 Agosto 2020.

Non Abbiamo concluso però di intraprendere strade nuove

e cercare di imboccare, finalmente, quella giusta per il Rilancio del

paese. L’iniziativa d’ascolto sull’Associazionismo

e non solo, istituito dai dirigenti del Partito, ha voluto

intraprendere un dialogo con il fitto e variegato mondo degli operatori

sociali e politici, che ha risposto con curiosità ma anche con un certo

entusiasmo alla chiamata di confronto. Molte le sigle associative

intervenute, tra le quali: Ass. musicale stanislao Pisani, Italia

Nostra, Casabona per lo Sport, Centro Diurno la Sorgente, AVIS Casabona

Movimento ET 24 Agosto, Ass Zinga nel cuore, il Movimento 5 stelle. A

tutti gli incontri ha partecipato una delegazione del partito alla

presenza del segretario che ha coordinato le iniziative. Nella frazione

Zinga poi l’iniziativa ha coinvolto una gran parte di cittadini dove è

stato ribadito che sono proprio le periferie per prime a patire del mal

governo passato e dove serve un piano straordinario di “salvezza” del

piccolo borgo.

È

emersa, una forte volontà del Partito Democratico di guidare le redini

di un cambiamento e volgere lo sguardo alle realtà associative quali

interpreti autentici, molto spesso anche unici, di realtà alle quali la

politica tradizionale ha da troppo tempo rinunciato. Della stessa idea i

rappresentanti delle molte associazioni intervenute all’incontro,

concordi nella individuazione del proficuo dialogo tra futura

amministrazione e associazioni quale strumento indispensabile al

cambiamento di cui la stessa politica ha bisogno. Ovviamente

non sono mancati gli incontri che riguardano da vicino il Partito

Democratico, nonché alla necessità , sostenuta da altri, che il Pd inizi a

guardare a tutta la sinistra cittadina. È aumentata ancora di più la

necessità di ribadire che la “svolta” può avvenire solo ora, l’occasione

è piuttosto unica che rara. Sono state tante le richieste di

patercipazione e la messa a disposizione di numerose persone per la

formazione del gruppo e del programma stesso. Co-progettazione è la

parola d’ordine.È difficile anche pensare che oggi

i carnefici di questa caporetto cittadina degli ultimi anni si

trasformino in vittime cercando di generare un’opinione pubblica che

vede le tragiche scelte passate addossarle al PD e cercando di fermare

questa nuova fase e nuovo modo di avvicinarsi alle amministrative . È

ormai concetto acquisto che l’unico gruppo capofila di un nuovo corso a

casabona è il PD. Idee chiare, linee stabilite e progetti realizzabili

con un gruppo coeso, nuovo e allo stesso tempo con Esperienza. Una

consapevolezza e una voglia che da anni non è mai cessata pur essendo

stati messi all’angolo. Crediamo in Casabona e nei Casabonesi. Da

giovane Segretario invito a mettere da parte rancori e scontri passati a

favore di un progetto comune, il prezzo che abbiamo pagato e troppo

alto e il futuro troppo buio da affrontare da soli. Saranno

presto promossi dal PD ulteriori incontri aperti a tutti: il prossimo,

infatti, dovrebbe riguardare un’assemblea generale di tutte le forze

politiche, associazioni e liberi cittadini disponibili alla

ricostruzione e rilancio di casabona.

