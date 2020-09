Il Kiwanis Club Apollo Aleo consegna alle scuole di Cirò Marina e Melissa disinfettante donato dal sig. Capalbo di Torretta

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 29 Settembre 2020.

Nei Giorni scorsi, in due momenti diversi, il Kiwanis Club Apollo Aleo di Cirò Marina in concomitanza con le aperture delle scuole,  dopo aver contattato i D. S.  Ida Sisca tramite la Vicaria Mariella Soda per la scuola di Melissa IC “Giovanni XXIII”  e la D.S dell’IC Casopero  di Cirò Marina,  Graziella Spinali, ha consegnato tramite i soci Falbo Roberto , Mingrone Nicodemo, Amodeo Antonio Francesco , Tristaino Maria Teresa, delle confezioni di disinfettante per i ragazzi.

L’attenzione del Kiwanis per il mondo dei ragazzi è ormai consolidata sono tante le iniziative messe in campo rallentate dalla pandemia in atto. Nonostante tutto abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza al mondo della scuola e dei più piccoli in particolare. Si ringrazia Capalbo Antonio di Torretta di Crucoli titolare dell’azienda produttrice del disinfettante per la sua disponibilità all’iniziativa ed il Sindaco di Melissa che ha voluto ringraziare di persona il Kiwanis. Il Presidente Carlo Rizzo ha ribadito che anche le piccole gocce contribuiscono a riempire il vaso della solidarietà .

