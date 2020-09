Inter, a Benevento niente LuLa. Sanchez in pole, ma chi resta fuori?

Inter, a Benevento niente LuLa. Sanchez in pole, ma chi resta fuori?

A Benevento i nerazzurri possono sfruttare il passo falso della Juventus con la Roma per allungare in classifica sui bianconeri. Un big tra Lukaku e Lautaro potrebbe riposare per fare spazio a Sanchez. (Il punto a cura di Vincenzo D’Angelo).



