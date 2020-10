Istituto Comprensivo di Cariati: il punto dopo la prima settimana di lezioni

La dirigente Giudiceandrea: “La scuola c’è, con la sua organizzazione e la costante vicinanza alle famiglie”

La Redazione

Cariati,

giovedì 08 Ottobre 2020.

Dopo la prima settimana di scuola con le

nuove modalità e prescrizioni rivolte a contenere il rischio di

contagio da Covid-19, all’Istituto Comprensivo di Cariati si fa il punto della

situazione.

La

prima cosa da sottolineare, afferma la dirigente scolastica Agatina

Giudiceandrea, è la felicità di tornare a scuola da parte di tutti gli allievi.

“Le emozioni che abbiamo raccolto – aggiunge – ci hanno dato la misura del

valore che loro stessi danno alla scuola in presenza e alla relazione con

insegnanti e compagni”. Inoltre, l’ingresso e la permanenza a scuola si sono

svolti serenamente fin dal primo giorno: “Anche i più piccoli si sono giÃ

abituati alle regole, i genitori hanno collaborato spiegando come comportarsi”.

Per questo è stato possibile, già durante la settimana, ridurre i tempi

d’ingresso, più contingentati nei primissimi giorni.

Molto

ha contato l’organizzazione interna della scuola, partita con largo anticipo.

La Dirigente: “Siamo stati sempre operativi, lavorando intensamente per

l’apertura: prima di tutto il corpo docente, con la Dad, altrimenti avremmo aperto con falle

educative enormi; poi gli

amministrativi, ininterrottamente impegnati e anche i collaboratori scolastici…

non hanno lasciato un briciolo della loro energia”.

Il

Comitato Genitori ha dato il suo apporto con i volontari che hanno collaborato

al ripristino degli spazi, in particolare nel plesso Vittorio Emanuele, o

aiutando i docenti del plesso Faggiano a traslocare nel Centro Sociale, o

collaborando all’attivazione dei percorsi

di sicurezza. “E soprattutto –

precisa la Giudiceandrea Рil Comitato Genitori si ̬ fatto carico di

portare costantemente all’attenzione della Dirigente scolastica le esigenze

delle famiglie, sia durante il lockdown, sia nelle fasi della Dad e sia nella

preparazione per l’apertura”. A riguardo

evidenzia anche la disponibilità degli insegnanti, sempre pronti all’ascolto:

“È importante sapere che la scuola

c’è, che bisogna rivolgersi con fiducia

a dirigente e insegnanti… siamo sempre vicini alle famiglie!”.

In

merito alla situazione strutturale dei singoli plessi, si può constatare che i

lavori indispensabili per il rientro in sicurezza, come ad esempio la

riconversione di molti spazi per favorire il distanziamento personale, sono

stati fatti; nei giorni di assenza degli alunni, si sta procedendo con altri interventi di adeguamento alle norme

anti-Covid, resi possibili grazie a finanziamenti Pon assegnati al Comune di

Cariati.

La

scuola, inoltre, ha predisposto l’acquisto di dispositivi di sicurezza (gel,

camici, mascherine…) che incrementano

quelli forniti dalla struttura commissariale statale; si è invece in attesa dei

nuovi banchi: “Al momento usiamo, con gli accorgimenti di sicurezza, quelli

esistenti – informa la Dirigente scolastica – i nuovi arredi dovrebbero

arrivare in questo mese, abbiamo fatto una richiesta consistente”.

Infine un’esortazione: “I dati che arrivano sulla situazione sanitaria sono ancora allarmanti, dobbiamo tenere alta la guardia, usare le mascherine, evitare ogni assembramento, continuare a collaborare ed essere pazienti anche se c’è qualche ritardo o inadempienza… è una macchina nazionale che si sta muovendo e la scuola, lo assicuro, sta facendo il possibile per funzionare al meglio abbattendo i rischi”.

Assunta Scorpiniti

