Il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone, Simone Saporito incontra la presidente del Tribunale di Crotone

Il presidente facente funzioni Simone Saporito giovedì mattina ha incontrato la presidente del Tribunale di Crotone dott. ssa Marchiano’

Crotone,

venerdì 16 Ottobre 2020.

Le problematiche relative alla Casa circondariale sono state oggetto di confronto, il presidente Saporito ha illustrato le richieste e le segnalazioni ricevute nel corso della visita effettuata alla Casa circondariale di Crotone.

In particolare il presidente facente funzioni ha sottolineato la necessità di avviare percorsi di recupero e reinserimento attraverso programmi e progetti di inclusione lavorativa come il coinvolgimento in attività di pubblica utilità .

La presidente del Tribunale ha chiesto quindi alla Provincia di Crotone di sottoscrivere apposite convenzioni, tra queste quella per l’istituzione “la volontaria giurisdizione”, uno sportello di prossimità che il Ministero sta predisponendo per avvicinare i cittadini alla giustizia.

“Ringrazio la presidente del Tribunale di Crotone -ha commentato il presidente f. f. della Provincia – per la disponibilità dimostrata, una collaborazione che mira ha mettere in rete attraverso l’ascolto, la condivisione, il confronto e la partecipazioni, tutte le istituzioni presenti sul territorio e che per il territorio operano”.

