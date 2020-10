Calcio, Serie A: Crotone vs Juventus 1-1

Con la Juve, per la seconda volta consecutiva allo Scida dopo il pari del 2018 finisce in parità : stesso risultato, 1-1, e stesso marcatore, Simy

La Redazione

Crotone,

domenica 18 Ottobre 2020.

CROTONE: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto (83’ Golemic); Pedro Pereira (74’ Rispoli), Molina (87’ Petriccione), Cigarini, Vulic (74’ Siligardi), Reca; Messias, Simy. A disp: Festa (GK), Crespi (GK), Cuomo, Crociata, Rojas, Rispoli, Siligardi, Eduardo. All. Stroppa

JUVENTUS: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral; Portanova (56’ Cuadrado), Bentancur, Arthur (70’ Rabiot), Frabotta; Chiesa, Morata, Kulusevski (70’ Bernardeschi). A disp: Szczesny (GK), Pinsoglio (GK), Chiellini, Dybala, Vrioni, Rafia, Peeters. All. Pirlo

Arbitro: Fourneau di Roma1

Reti: 12’ Simy (C) su rigore, 21’ e 76’ Morata (J)

Ammoniti: Bonucci (J), Cigarini (C), Portanova (J), Kulusevski (J), Reca (C), Magallan (C)

Espulso: 59’ Chiesa (J)

Una grande prestazione offerta dagli uomini di Stroppa contro la corazzata bianconera di Pirlo. I rossoblù, davanti a mille tifosi, sfoggiano un’ottima gara e strappano applausi e complimenti. Passati in vantaggio al 12’ grazie ad un rigore procurato da Reca e trasformato da Simy, gli squali subiscono il pari al 21’ ad opera di Morata che sottoporta, su assist da destra di Chiesa, firma l’1-1. Messias offre giocate di alta scuola ed è imprendibile per tutti ma tutta la squadra gioca bene, anche nella ripresa. Al 59’ brutta entrata di Chiesa su Cigarini e rosso diretto per l’esterno della Nazionale. Il Crotone però non approfitta dell’uomo in più e, anzi, rischia di subire il gol con un colpo di testa di Morata che colpisce il palo su una punizione dalla sinistra. Successivamente lo spagnolo va anche a segno ma il gol viene giustamente annullato per fuorigioco. Nel finale non accade più nulla e il Crotone porta a casa il primo punto di questa stagione.

