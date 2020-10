Spadafora: “Non so se finirà il campionato. CR7 si sente al di sopra di tutto… Palestre, protocollo più rigido”

La Redazione24

martedì 20 Ottobre 2020.

Spadafora: “Non so se finirà il campionato. CR7 si sente al di sopra di tutto… Palestre, protocollo più rigido”

Il ministro dello Sport: “La situazione è particolare anche per la Serie A, la Lega deve avere un piano B e un piano C. Ronaldo? Da campioni così mi aspetto messaggi che invitino al rispetto delle regole”



