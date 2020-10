Coronavirus: Firmato nuovo Dpcm, norme in vigore fino al 24 novembre

Sarà il premier Giuseppe Conte ad illustrare nel pomeriggio le norme che saranno valide fino al 24 novembre.

Roma,

domenica 25 Ottobre 2020.

E’stato firmato nella tarda notte dal¬†premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i¬†capi delegazione, il nuovo testo sulle misure anti-Covid che¬†includono una stretta per tentare di abbassare la curva dei¬†contagi.

Confermato lo stop per bar e ristoranti alle ore 18. 

Oggi atteso il via libera al nuovo testo sulle misure anti-Covid.¬†Ma √® scontro con le regioni sull’orario di chiusura alle 18 di ristoranti e bar.¬†Tra le misure previste nel testo anche lo stop a palestre, piscine, teatri e cinema. Le scuole, fino alle medie, restano in presenza. Resta da sciogliere il nodo degli spostamenti tra le Regioni. Sale all’11% il rapporto tra positivi e tamponi. Osservati speciali la Val D’Aosta,¬†balzo di contagi nel Lazio. In Lombardia 5 mila nuovi casi . Focolaio anche al Teatro alla Scala¬†di Milano. Intanto l’ultimo bollettino del ministero della Sanit√† registra¬†19.644 nuovi contagi, 151 decessi sono 151 e terapie intensive in¬†aumento di 79 unit√†.

Didattica a distanza al 75% nelle superiori.

Il decreto prevede anche la sospensione dei concorsi pubblici e privati ad esclusione di quello straordinario a cattedra, iniziato il 22 ottobre, che continuerà il suo iter.

notizia in aggiornamento

