E’ in arrivo il Bando per Personale ATA, a breve il MIUR comunicherà ufficialmente le date

E’ in arrivo il Bando per Personale ATA, a breve il MIUR comunicher√† ufficialmente le date

Il Miur comunicherà ufficialmente le date per la riapertura delle graduatorie del personale ATA

Roma,

mercoledì 28 Ottobre 2020.

La decisione di anticipare la riapertura delle graduatorie incontra il parere favorevole di tutte le parti, Sindacati, aspiranti ATA e segreterie scolastiche. A breve sarà dunque possibile presentare formale domanda scegliendo una provincia di inserimento. Coloro che risultano già inseriti in graduatoria avranno la possibilità di cambiare provincia.

Sono già decine di migliaia le richieste finalizzate a formarsi per aumentare il punteggio in graduatoria. Grazie ai nuovi servizi messi in campo dal Centro Formazione SECOM, tutti gli aspiranti ATA hanno la possibilità di essere seguiti dai nostri esperti per approfondire il funzionamento delle graduatorie, e capire le possibilità concrete di essere contattati dalle scuole.

Il Centro Formazione SECOM offre inoltre ai propri associati una serie di corsi, già utilizzati da decine di migliaia di aspiranti ATA nel precedente triennio, per formarsi ed incrementare così il proprio punteggio nelle graduatorie ATA:

