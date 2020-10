Crotone: La nuova sfida dello squalo rossoblù Tobia Loriga contro Dario Socci a Mantova

Il 13 novembre a Mantova il pugile crotonese, campione in carica, difende il titolo italiano dei pesi welter contro Dario Socci

La Redazione

Mantova,

giovedì 29 Ottobre 2020.

E’

l’ennesima impresa che si accinge a compiere questo eterno atleta che a 43 anni

non smette di stupire, integro nel fisico grazie ad allenamenti costanti come

solo un vero professionista sa fare ma anche con l’entusiasmo di sempre, in

particolare con l’orgoglio di portare sui ring italiani, europei e mondiali i

colori della sua città .

L’avversario

non è di quelli facili. Socci, secondo nel ranking nazionale, di undici anni

più giovane, è un pugile ostico, molto tecnico e potente.

Designato

sfidante ufficiale già dallo scorso marzo, a seguito del lockdown, il match è

stato spostato al prossimo 13 novembre.

Tobia

Loriga è pronto alla sfida come sempre. La sua preparazione è stata meticolosa

come lui stesso informa anche attraverso la sua pagina social dove è in

costante contatto con i suoi tantissimi sostenitori.

Un

esempio di atleta Loriga ma anche di maestro e di uomo. Accanto al campione

crotonese sta crescendo una nuova generazione di pugili. Gli allievi di Tobia

Loriga, della sua scuola di pugilato, si stanno facendo onore ispirandosi ai

principi della nobile arte, come è definito il pugilato.

Principi

che hanno caratterizzato la lunga carriera, costellata di successi, di Tobia

Loriga: impegno, professionalità , amore per lo sport, rispetto per gli avversari.

Ed

accanto a questo un amore sviscerato per la sua terra. Non c’è incontro che

Tobia non dedichi alla sua Crotone.

E

sarà così anche il prossimo 13 novembre.

L’assessore

allo Sport Luca Bossi a nome personale, del sindaco Voce e della intera

comunità di Crotone, esprime il sostegno al campione crotonese in questa nuova

avventura: “Tobia Loriga è un esempio per tutti, dentro e fuori dal ring.

Soprattutto per i giovani che attraverso non solo l’impresa sportiva del nostro

campione ma per il suo comportamento, professionalità e disciplina, possono

ricavare l’essenza di quello che significa essere realmente uomini di sport,

ereditando una tradizione che da sempre concilia lo sport con l’educazione del

corpo e della mente, in perfetta armonia. Come sempre tutta la città sarà al

fianco del nostro campione, idealmente a bordo ring per sostenerlo in questa

nuova impresa sportiva”

L’incontro

sarà trasmesso da una tv nazionale.

“Mi impegnerò al massimo sempre orgoglioso di rappresentare la mia amata terra e i miei amati concittadini” dichiara il campione crotonese Tobia Loriga.

