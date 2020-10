Scandale, conclusi i lavori sulla frana di via Nazionale e sul Campo sportivo

Il sindaco Antonio Barberio: “Un’opera straordinaria, finanziata dalla Protezione Civile, che Scandale aspettava da tanti anni”

La Redazione

Scandale,

giovedì 29 Ottobre 2020.

In questo commento la grande soddisfazione del sindaco Barberio per la conclusione dei lavori sulla frana di via Nazionale e sul campo sportivo, diventato uno degli impianti più pregevoli della provincia di Crotone.

Oltre al consolidamento strutturale della scarpata, compromessa da una frana da diversi anni, e al ripristino della viabilità verso gli impianti sportivi, è stato realizzato un marciapiede panoramico che impreziosisce il decoro urbano.

In questo video il prima e il dopo dei lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA