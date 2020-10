Crotone, Varrina (Fimmg): “disponibili a fare i tamponi, ma nei locali dell’Asp”

Il Dr Giuseppe Varrina, segretario Fimmg della Provincia di Crotone

Crotone,

venerdì 30 Ottobre 2020.

L’ipotesi di accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei

rapporti con i medici di Medicina Generale, firmato in questi giorni all’art.

4, prevede l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi da parte del MMG e

PLS. Tutto ciò prevede un accordo regionale. Le Regioni, nell’ambito degli

AAIIRR, possono prevedere il coinvolgimento dei medici di famiglia, dei medici

di Continuità assistenziale, dei medici dei servizi e dei medici dell’Emergenza

sanitaria territoriale .

A parere del sottoscritto è giusto dare il massimo contributo al

momento, poiché siamo in una situazione di emergenza sanitaria ma, come è noto,

quasi tutti i nostri studi sono ubicati per la maggior parte dei casi in

appartamenti privati di abitazione civile, arredati a studio medico. Nessuno di

questi sarebbe mai stato autorizzato a espletare pratiche delicate come queste,

non rispondendo alle caratteristiche di un ambulatorio.

Peraltro, questo tipo di attività si aggiungerebbe alle giÃ

notevoli incombenze burocratiche legate alla chiusura al pubblico di molte

strutture distrettuali e toglierebbe tempo e cure per i pazienti non Covid,

affetti da gravi patologie croniche e per le quali dobbiamo quotidianamente

prestare attenzione, come compito dovuto.

In conclusione noi siamo disponibili a effettuare tamponi rapidi,

ma nei locali dell’Azienda Sanitaria Provinciale, nel rispetto della sicurezza

dei pazienti e della privacy di chi deve sottoporsi a tampone in un periodo

delicato come questo.

