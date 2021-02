Cirò Marina: 5 alunni della Scuola “Don Bosco” e uno del “Ferrari” positivi al coronavirus, il dirigente chiede supporto emergenza covid-19

E’ quando comunica nella nota il dirigente scolastico Giuseppe Dilillo dell’Istituto Comprensivo “Filottete” di Cirò Marina

Cirò Marina,

venerdì 12 Febbraio 2021.

A seguito della riscontrata positività al Covid-19 di cinque alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Bosco” e di un alunno della Scuola Primaria “Ferrari”, attivata la procedura prevista dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASP di Crotone ed in costante contatto con il Sindaco di Cirò Marina, in data odierna con nota prot. 01568 la Referente Covid per la Scuola ha confermato la disposizione di isolamento fiduciario complessivamente di tre classi e dei docenti individuati quali contratti stretti degli alunni risultati positivi. Pertanto sono in isolamento fiduciario fino al 19 febbraio p.v. quattro docenti della scuola primaria e ben 18 docenti della scuola Secondaria di Primo grado. Negli ultimi tre giorni, inoltre, si è registrato un elevato numero di docenti assenti ed è stata garantita l’attività in presenza, in particolare per la scuola secondaria, con l’esiguo numero di insegnanti in servizio solo perché gli alunni si sono assentati dalle lezioni. E’ stata attivata la Didattica Digitale Integrata a distanza per le classi in isolamento fiduciario ma potrebbe risultare arduo o addirittura impossibile garantire non solo il regolare svolgimento delle attività didattiche in presenza ma anche la vigilanza a partire da lunedì 15 febbraio.

Visto il DPCM 14 gennaio 2021, che recita: “L’attivita’ didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza” e, dunque, non prevede la possibilità di attivare la didattica digitale integrata se non nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza, constatato l’elevatissimo numero di docenti posti in isolamento fiduciario, si chiede di fornire un supporto giuridico-amministrativo al fine di meglio organizzare il servizio per la realizzazione in concreto del diritto allo studio a vantaggio di tutti gli allievi.

Si evidenzia, che, per la sola scuola secondaria, alcune delle indicazioni operative contenute nella nota MI 1934 del 26 ottobre 2020 appaiono di difficile praticabilità in relazione al numero complessivo di docenti nell’organico dell’autonomia o ai tempi e l’unica misura di intervento individuata come efficace appare essere quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999.

Pertanto, salvo diversa indicazione o suggerimento, si procederà ad una rimodulazione dell’orario delle lezioni in prospettiva plurisettimanale.

