Viabilità provinciale: incontro pubblico del presidente della Provincia di Crotone Saporito a Pallagorio

Lo rende noto Gina Spina Consigliera Provinciale

Pallagorio,

martedì 16 Febbraio 2021.

Nella giornata di venerdì 12 Febbraio, nel rispetto delle disposizioni Covid, presso la sede del Partito Democratico di Pallagorio, si è tenuta un’assemblea pubblica con oggetto la viabilità provinciale. La scelta di tale sede nasce dal diniego da parte del Sindaco nel concedere la Sala Consiliare motivando che non poteva perché è in fase il trasloco della sede comunale presso la Ex sede Com, dai primi di febbraio sede del palazzo comunale e per motivi di covid, motivazioni che a quanto pare erano solo scuse visto che nella stessa sera il Sindaco ha tenuto un’assemblea pubblica con allevatori e cacciatori invitando anche sindaci di altri Paesi.

Il Presidente Saporito ha esposto le iniziative politiche ed amministrative per la viabilità provinciale affinché si possano risolvere gli attuali problemi riguardanti l’alto crotonese, tra cui la provinciale SP.14 Pallagorio-Zinga-Casabona.

Inoltre, il Presidente Saporito ha pure illustrato le due grandi iniziative provinciali riguardanti il collegamento di Crotone con Simeri Crichi e il collegamento di Crotone con Sibari.

Finalmente l’impegno dell’amministrazione provinciale che ha pure la collaborazione della Consigliera Provinciale Gina Spina, ha trovato una soluzione per sistemare la frana che si trova al KM. 6,500 della SP. 14 i cui lavori di somma urgenza inizieranno nelle prossime settimane. Si tratta di un collegamento importante per la Comunità di Pallagorio sia per il servizio sanitario, sia per la frequenza delle scuole superiori sia per le attività economiche che hanno come punto di riferimento il nostro Capoluogo.

Il Presidente Saporito ha pure comunicato che oltre a questo primo intervento, ci saranno i fondi di cui al DM. 49 per circa € 383.000,00 per il rifacimento del manto stradale SP. 14 Pallagorio-Zinga annualità 2021 ed i fondi di cui al Dm. 123 per circa € 809.00,00 per l’allargamento della strada SP. 14 dal Km. 20 di Casabona, annualità 2022.

Tale risultato è stato raggiunto grazie ad una serie di incontri iniziati l’estate scorsa e durati mesi, con il Presidente F.F. in carica in quel periodo Giuseppe Dell’Aquila, l’Ingegnere Benincasa, la Consigliera Provinciale Spina Gina e il Partito democratico di Casabona nella persona di Franco Seminario, con una serie di sopralluoghi sulla strada SP.14 e che il nuovo Presidente Saporito ha portato avanti con grande appoggio.

Ci sono stati anche interventi da parte del pubblico, che hanno evidenziato i disagi che si riscontrano sulla S.S. 106 (semafori e limitazioni della velocità ), facendo rilevare che l’organo provinciale è fondamentale nella dare soluzioni a questi problemi perché lo Stato e le Regioni non possono risolvere i problemi di tutto il territorio.

L’incontro si è concluso con positivo apprezzamento del lavoro e delle iniziative della Provincia di Cotone.

