Calcio Under 17, recupero 2^ giornata ritorno: Cosenza vs Crotone 0-3

Il Crotone si impone sul campo del Cosenza per 0-3 e vola al comando del girone 8

La Redazione

Cosenza,

martedì 15 Giugno 2021.

COSENZA: Borrelli; Pedalino (44’st Parrotta), Cimino, Gigliotti, Sirimarco (44’st Corrente), Tutino (33’st Bartelotti), Costanzo (15’st Rotondaro), Spingola, Oussama (1’st Collura), Chisari, La Canna (1’st Mazzarino). A disp: Di Stasi, Chidichimo, Marino. All. Marozzo

CROTONE: Lucano; De Paola, Ferrante, Palermo, Filosa, Abbruzzese, Olivieri (28’st Cantisani), Rossi, Chiarella (35’st Lagani), Gozzo (36’st Giancotti), Nisticó (28’st Aprile). A disp: Falbo, Macrí, De Lorenzo, Iaquinta, Sibilla. All. Lomonaco

Marcatori: 22’pt Chiarella, 4’st Palermo, 28’st Cantisani

Ammoniti: Cimino e Spingola (Co); Rossi e Chiarella (Cr)

Il Crotone si impone sul campo del Cosenza per 0-3 e vola al comando del girone 8 con 21 lunghezze e 3 punti di vantaggio sul Lecce secondo che, però, ha una gara in meno e la recupererà mercoledì contro la Reggina a Reggio Calabria. In caso di arrivo a pari punti, e vista la parità negli scontri diretti, varrà la differenza reti generale che al momento vede i pitagorici a +13 e i giallorossi a +8.

Tornando al match, gli squaletti di mister Lomonaco hanno ottenuto il successo grazie alle reti di Chiarella, Palermo e Cantisani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA