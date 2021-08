Mirto Crosia: fermato sulla SS106, arrestato per detenzione illecita di stupefacenti

In Mirto Crosia (CS), i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina unitamente a quelli della Compagnia di Rossano hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un 32enne del luogo, per detenzione illecita di stupefacenti

Mirto Crosia,

venerdì 27 Agosto 2021.

L’uomo è stato fermato dai militari sulla S.S. 106, mentre era alla guida della propria autovettura. In seguito a perquisizione veicolare e personale, lo stesso è stato trovato in possesso di alcune confezioni di medicinali per un totale di ottantacinque pasticche contenenti “Tilidin” e “Ossicodone” la cui vendita è sottoposta a prescrizione medica e per le quali l’uomo non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni. Successivamente, la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, dove è stato rinvenuto un involucro contenente 20 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente, “cocaina”, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la sua abitazione, in regime di arresti domiciliari.

