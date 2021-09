Assunti i primi 4 nuovi agenti di Polizia Locale al Comune di Crotone

A darne notizia è l’Assessorato al Personale

Crotone,

lunedì 20 Settembre 2021.

I primi nuovi agenti di Polizia Locale hanno preso servizio questa mattina, nell’ambito dell’applicazione del Piano del Fabbisogno del personale varato dall’amministrazione Comunale

Era dal 1989 che non si procedeva all’assunzione di nuovo personale in un settore particolarmente delicato.

Un settore che attualmente conta ventinove unità con una età media di 59 anni.

I nuovi quattro assunti, Federica Urso, Barbara Cerenzia, Mario Iannelli e Rosario Veraldi sono stati accolti questa mattina dal sindaco Vincenzo Voce, dall’assessore al personale Sandro Cretella, dal comandante del corpo di Polizia Locale Francesco Iorno e dal dirigente del settore personale Antonio Anania.

“Oggi è un giorno importante per voi ma anche per l’amministrazione e, di riflesso, per la città di Crotone. Il Corpo di Polizia Locale necessitava di nuovo personale per le vaste competenze che attengono il settore. Siete i primi di ulteriori unità che, a breve, rinforzeranno il comando. Ci attendiamo molto da voi e sono certo che saprete svolgere il vostro compito con spirito di servizio e abnegazione” ha detto il sindaco Vincenzo Voce

Come ha anticipato il sindaco nelle prossime settimane sarà bandito il concorso per l’assunzione di ulteriori unità per il settore, mentre prosegue il lavoro degli uffici per dare corso al Piano del Fabbisogno del personale con ulteriori inserimenti lavorativi in tutti i settori della macchina comunale.

