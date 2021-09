Consiglio comunale a Cirò Marina, le dichiarazioni della minoranza

“In consiglio Comunale c’è un metodo irrituale di inserire i punti all’odg, disattentendo le nostre richieste più significative. Atteggiamento che ci fa pensare che si voglia nascondere qualcosa o non la si voglia affrontare, pur avendo più volte affermato e detto che siamo disponibili a un confronto sereno per superare insieme i tanti problemi della nostra […]

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 20 Settembre 2021.

“In consiglio Comunale c’è un metodo irrituale di inserire i punti all’odg, disattentendo le nostre richieste più significative. Atteggiamento che ci fa pensare che si voglia nascondere qualcosa o non la si voglia affrontare, pur avendo più volte affermato e detto che siamo disponibili a un confronto sereno per superare insieme i tanti problemi della nostra città, a cominciare dai più impellenti e visibili: il problema idrico e la raccolta dei rifiuti, ma anche tanti altri non meno importanti”.

Questo è stato affermato in apertura della conferenza stampa organizzata dalla minoranza nella giornata di sabato, dal già senatore Nicodemo Filippelli, che si è detto perplesso sull’atteggiamento della maggioranza, poco rispettoso del ruolo e della nostra offerta di collaborazione.

Di “mancanza di agibilità democratica”, ha invece parlato Giuseppe Dell’Aquila, che ha riferito di essersi rivolto più volte anche al Sig. Prefetto, chiedendo un suo verde pubblico, rifiuti, intervento per segnalare “l’anomalo atteggiamento della maggioranza”.

Una vibrata protesta che ha visto gli interventi anche del consigliere Russo, oggi sotto accusa per le frasi infelici rivolte al mondo femminile presente in consiglio, ma che pur scusandosi, ha voluto solo sottolineare l’incapacità amministrativa dell’attuale maggioranza, ad eccezione del Sindaco, che non ha una visione complessiva dei tanti problemi della città e soprattutto non ha le competenza per uscirne.

Da qui il rinnovato invito ad un incontro per approfondire i tanti problemi della città: viabilità, depuratore, idrico, rifiuti, toponomastica e infine, non meno importante, la rivisitazione dell’organico, sicuramente sottodimensionato, ma anche privo al momento di dirigenti e assessori con le conoscenze tecniche e amministrative più idonee ai bisogni attuali della città.

L’invito quindi a rimettere la palla al centro pur nel rispetto dei ruoli, e lavorare insieme per affrontare i problemi della città.

Concetto espresso dal consigliere Turano che, “ricordando il gesto dell’abbandono dell’assise durante l’ultimo consiglio Comunale, ha detto che non voleva essere un andare contro ma un segnale per rafforzare la richiesta di collaborazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA