Oggi ci lascia la maestra Margherita Falbo, dolore e sgomento nella comunità di Cirò Marina

Il cordoglio del Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari e dell’Amministrazione Comunale

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 26 Settembre 2021.

Stamattina, 26 settembre 2021, apprendo con sgomento e con profondo dolore della prematura scomparsa della maestra Margherita Falbo! Ha dedicato la propria vita al servizio dei bambini! Mi stringo al dolore degli alunni, degli insegnanti, del Dirigente Scolastico, del DSGA e di tutti i colleghi.

Oggi perdiamo un punto di riferimento, d’inestimabile valore, per l’intera comunità scolastica. Ho avuto il piacere di conoscere personalmemte la maestra Margherita, con mio figlio in classe, e di Lei ricordo, la disponibilità, la serietà, la puntualità, la professionalità, la riservatezza, la disciplina, la spasmodica ricerca della precisione in ogni sua azione e la tenacia con cui amava svolgere il proprio lavoro e proteggere i diritti dei più piccoli! Con Lei sono cresciuti tanti figli di questa terra.

Bimbe e bimbi di ieri, adulti di oggi. Insieme a tutti coloro che l’hanno conosciuta, sapremo trovare il modo per ricordarla. Intanto, ho contattato i Dirigenti Scolastici degli Istituti di Cirò Marina di ogni Ordine e Grado per far sì che tutte le classi possano raccogliersi, domani mattina, lunedì 27 settembre, in un minuto di silenzio alle ore 9:00.

Cara maestra Margherita, la comunità di Cirò Marina esprime profondo dolore e cordoglio per la tua prematura scomparsa! Al marito Eugenio Benevento, al figlio Francesco ed a tutti i familiari, va il cordoglio e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Citta di Cirò Marina.

Ci uniamo e stringiamo a loro, consci che l’improvvisa e prematura perdita della maestra Margherita, lasci un vuoto incolmabile! Grazie, maestra Margherita Grazie!

